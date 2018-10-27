В аэропорту Одессы произошло задымление самолета, пассажиров эвакуировали

В международном аэропорту Одессы из самолета Боинг, который отправлялся в Дубаи, из-за задымления эвакуировали всех пассажиров.
Об этом сообщает полиция области.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что задымление произошло в районе шасси. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате инцидента нет, аэропорт работает в штатном режиме.
Рейс Одесса-Дубаи временно задержан.
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