Утечка данных из Facebook: Марка Цукерберга вызвали в Европарламент

В Европейский парламент пригласили основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений относительно громкой утечки персональных данных пользователей.

Об этом 22 марта сообщил председатель Европарламента Антонио Таяни после своего выступления на саммите ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Чтобы он мог объясниться по поводу того, что произошло. И особенно, чтобы он нам сказал, что планирует сделать для предотвращения использования находящих в распоряжении Facebook данных таким образом, при котором не уважается воля пользователей", - сказал Таяни, добавив, что приглашение Цукербергу было направлено 20 марта вечером.

По его словам, в ЕС ожидают раскрытия информации о том, как сторонними лицами использовались данные пользователей Facebook, которые были получены с помощью несанкционированного доступа.

В частности, европейцев интересует, использовались ли эти данные во время президентских выборов в США в 2016 году и во время референдума по выходу Великобритании из состава ЕС, чтобы повлиять на выбор граждан.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки и извинился перед пользователями за утечку личных данных.