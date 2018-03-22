Цукерберг извинился за утечку данных и заявил, что готов дать показания в Конгрессе

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Основатель Facebook признал, что его компания сделал недостаточно для защиты данных пользователей

Основатель Facebook признал, что его компания сделал недостаточно для защиты данных пользователей

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за учечку личных данных, которая произошла в 2016 году.

Он также отметил, что готов дать показания по делу о вмешательстве в президентские выборы в США перед Конгрессом, передает CNN.

"Мы хотим отправить в Конгресс человека из Facebook, который обладает наибольшим количеством информации. Если это буду я, то с радостью дам показания", - заявил Цукерберг.

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки, из-за чего стало возможным незаконное использование данных 50 млн пользователей  британской аналитической компанией Cambridge Analytica.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером. 

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