Цукерберг извинился за утечку данных и заявил, что готов дать показания в Конгрессе

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями за учечку личных данных, которая произошла в 2016 году.

Он также отметил, что готов дать показания по делу о вмешательстве в президентские выборы в США перед Конгрессом, передает CNN.

"Мы хотим отправить в Конгресс человека из Facebook, который обладает наибольшим количеством информации. Если это буду я, то с радостью дам показания", - заявил Цукерберг.

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что в работе соцсети были допущены ошибки, из-за чего стало возможным незаконное использование данных 50 млн пользователей британской аналитической компанией Cambridge Analytica.

Напомним, что вокруг социальной сети Facebook разгорелся самый грандиозный в истории скандал. Через приложение This is Your digital life, созданное профессором Кембриджского университета российского происхождения Александром Коганом, было собрано персональные данные 50 млн пользователей. В нарушение правил Facebook, данные были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, основанной миллиардером Робертом Мерсером.