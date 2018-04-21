Ураган в Москве: есть погибшие и раненые

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Ураган в Москве
leoderevyanko / Instagram

Ураган в Москве

В субботу, 21 апреля, Москву и область накрыли штормовой ветер и ливни. Пострадали 12 человек, погибли девочка и мужчина.

Сильный порыв ветра опрокинул на 13-летнюю девочку мусорный бак, когда та с подругой выгуливала собаку. Девочку, получившую серьезные травмы, увезли в больницу, но врачам не удалось ее спасти, пишет News-R.

Также, как сообщает РИА Новости, в Мытищинском районе Подмосковья погиб мужчина около 35 лет. Его придавило строительным вагончиком, который опрокинул сильный ветер.

По информации Интерфакса, на трех человек упало дерево. Еще пятеро пострадали при падении рекламного щита.

Москвичи публикуют в интернете фотографии упавших на машины деревьев, видео, как ураган срывает с домов и гаражей крыши. По всему городу валяются вырванные с корнем деревья и столбы.

МЧС объявило оранжевый уровень угрозы в Москве из-за надвигающегося штормового ветра. Власти Москвы закрыли городские парки.

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