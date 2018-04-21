Ураган в Москве: есть погибшие и раненые

В субботу, 21 апреля, Москву и область накрыли штормовой ветер и ливни. Пострадали 12 человек, погибли девочка и мужчина.

Сильный порыв ветра опрокинул на 13-летнюю девочку мусорный бак, когда та с подругой выгуливала собаку. Девочку, получившую серьезные травмы, увезли в больницу, но врачам не удалось ее спасти, пишет News-R.

Также, как сообщает РИА Новости, в Мытищинском районе Подмосковья погиб мужчина около 35 лет. Его придавило строительным вагончиком, который опрокинул сильный ветер.

Дерево упало на дорогу и тут же у кого-то из водителей нашлась бензопила. pic.twitter.com/MQAzpANOYt — Alexander Nakagawa (@Nakagawa_best) 21 апреля 2018 г.

По информации Интерфакса, на трех человек упало дерево. Еще пятеро пострадали при падении рекламного щита.

Москвичи публикуют в интернете фотографии упавших на машины деревьев, видео, как ураган срывает с домов и гаражей крыши. По всему городу валяются вырванные с корнем деревья и столбы.

МЧС объявило оранжевый уровень угрозы в Москве из-за надвигающегося штормового ветра. Власти Москвы закрыли городские парки.

Смотрите также Шквальный ветер в Киеве: на Сикорского с дома сорвало утеплитель, а на Выборгской упало огромное дерево

Последние несколько дней штормовой ветер наблюдается и в Киеве. С торгового центра SmartPlaza в районе КПИ ветер сорвал лист металла, в результате чего пострадала женщина.