С нового торгового центра в Киеве сорвало лист металла, прохожая получила травму

ТРЦ открыли в начале года

В Киеве с торгового центра SmartPlaza в районе Киевского политехнического института сорвало лист металла.

Как сообщает Громадське со ссылкой на очевидцев, конструкция упала на женщину, которая проходила рядом.

Она получила травму головы.

Женщину госпитализировали, на месте инцидента работает полиция.

По данным сообщества dtp.kiev.ua, сотрудники заведения хотели оперативно убрать фрагменты крыши, которые сдуло ветром. Другие прохожие помешали им в этом.

ТРЦ SmartPlaza открыли в начале года.