Шквальный ветер в Киеве: на Сикорского с дома сорвало утеплитель, а на Выборгской упало огромное дерево

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В результате происшествия никто не пострадал
Скриншот

В результате происшествия никто не пострадал

В четверг, 19 апреля, шквальный ветер повалили на улице Выборгской в Киеве огромное дерево.

Об этом сообщили в сообществе Киев оперативный, опубликовав видео с места происшествия.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, на Сикорского, рядом с посольством США, с многоэтажного жилого дома сильные порывы ветра сорвали часть утеплителя.

Также напомним, что с торгового центра SmartPlaza в районе Киевского политехнического института ветер сорвал лист металла, в результате чего пострадала женщина.

Ранее сообщалось, что в Киеве сильный ветер повалил деревья и повредил линию электропередач.

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