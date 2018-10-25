Обвинительный акт в отношении Жириновского направлен в суд

Генеральная прокуратура Украины направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении скандального депутата Госдумы РФ, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как отмечается, еще два обвинительных акта касаются российских депутатов от ЛДПР Алексея Диденко и Михаила Дегтярева.

Их обвиняют в финансировании пророссийских террористических организаций.

По данным следствия, весной 2014 года они создали группу для сбора средств для боевиков "Д/ЛНР".

После этого Жириновский с подельниками на протяжении 2014-2017 годов поставлял боевикам деньги и транспортные средства, которые в дальнейшем использовались группировкой Сомали террориста Михаила Толстых (Гиви) в боях против сил АТО, в частности, в районе Донецкого аэропорта.

Кроме того, указанные российские депутаты предоставили террористам "ДНР" помещение в Москве для "представительской деятельности".

Ранее сообщалось, что суд дал разрешение на заочное преследование Жириновского за финансирование террористов.

После этого СБУ вызвала его на допрос в качестве подозреваемого.