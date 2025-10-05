На границе Украины с Польшей возможны очереди из-за сбоя

В воскресенье, 5 октября, на польской таможне произошел технический сбой в работе электронной системы оформления.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Из-за этого возможны осложнения движения грузового транспорта через украинско-польскую границу.

Как сообщила польская сторона, на въезд в Украину система пока работает в аварийном режиме, а на выезд из Украины принимают только пустые транспортные средства.

О восстановлении пропуска транспорта в полном объеме сообщат дополнительно.

2 октября пограничная служба Польши сообщила, что количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, которые въехали в Польшу в сентябре, увеличилось более чем в 10 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

19 июля спикер парламента Руслан Стефанчук сообщал, что Верховная Рада рассматривает вопрос разрешения выезда за границу мужчинам до 25 лет.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев до 22 лет.

27 августа Кабинет министров опубликовал постановление о пересечении государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 22 лет. В постановлении отмечается, что во время военного положения за границу могут выезжать мужчины до 22 лет включительно.

В тот же день Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов, которые работают на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения.