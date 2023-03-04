Украдено более миллиона евро. В Испании задержали украинцев и россиян, грабивших беженцев из Украины

4 марта, 17:18
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Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинские беженцы (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Испанская полиция арестовала членов преступной группировки, грабившей дома сбежавших от войны в Украине беженцев и похитила вещи на сумму более 1 миллиона евро.

Об этом сообщает издание The Local, ссылаясь на заявление правоохранителей.

«Десять подозреваемых специализировались на таких жертвах, поскольку они обычно привозят все свои сбережения и ценности», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что злоумышленники проникли в семь домов украинских беженцев в восточных провинциях Аликанте и Мурсии на средиземноморском побережье Испании.

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Полиция заявила, что им удалось найти украденные вещи и наличные деньги на сумму 1,25 млн евро, включая коллекцию марок стоимостью примерно полмиллиона евро, ювелирные изделия и компьютеры.

Банду подозревают в использовании трекеров, установленных на автомобилях жертв, чтобы изучать их распорядок дня и определять, когда их нет дома.

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Полиция сообщила, что в рамках расследования были арестованы семь украинцев и трое россиян, и не исключила, что будут найдены новые жертвы и проведены новые аресты.

В издании заявили, что Испания приняла 160 000 украинских беженцев, которым была предоставлена временная защита после бегства из охваченной войной страны.

https://www.youtube.com/embed/q85pQxXilHI
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Беженцы Испания Грабеж Украинцы Россияне Война России против Украины

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