Украинцы, выехавшие за границу после начала войны, в итоге поделятся на три категории — социолог 11 декабря, 15:54 Украинские беженцы (Фото:HejUkraina/Twitter)

Алексей Антипович, директор Социологической группы Рейтинг, в интервью НВ заявил, что украинские беженцы поделятся на три категории: тех, кто станет европейцами, тех, кто захочет жить за счет Европы, и тех, кто точно захочет вернуться.

«Те, кто до войны мечтал жить в Европе, вести этот стиль жизни, они еще до войны или, если так совпало с войной, уехали, но это не было желанием подавляющего большинства оказавшихся за рубежом украинцев. Тот, кто хотел жить в Европе, увидеть мир, это, как правило, бездетная женщина, не имеющая обязательств перед семьей», — сказал Антипович.



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Он отметил, что украинцам, уже обросшим семьями, чрезвычайно трудно адаптироваться в чужой стране, потому что они привыкли к другому. Социолог указывает, что на желание вернуться также повлияют и условия, в которых они там находятся.

«Мы не говорим о незначительном проценте обеспеченных людей, которые сознательно уехали, сняли квартиры и дистанционно зарабатывают там деньги и живут. Мы говорим об абсолютном большинстве украинских беженцев — это мать с одним или с двумя детьми. Они живут в маленькой студии, у них нет личного пространства. Но рано или поздно захочется жить, а не выживать. И будет вариант оставаться в ЕС, если ты адаптировался… Но если ты не очень и стремишься к этой адаптации, то рано или поздно ты вернешься домой», — добавляет директор Социологической группы Рейтинг.

Антипович подчеркивает, что современные украинские беженцы в итоге поделятся на три категории: тех, которые еще больше осовременятся и станут европейцами, тех, кто захочет жить за счет Европы и ничего не делать, и тех, кто точно захочет вернуться, потому что их будущее здесь.



«Да, действительно, возможен вариант, что нас ждет миграционный кризис, и к этому надо готовиться. Здесь важна экономическая составляющая, то, каково вообще будущее украинской экономики, законодательные инициативы, социальные инициативы, но рыдать — „все, украинцы не вернутся“, я не согласен», — подчеркнул он.

