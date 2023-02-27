Грузия разрешила украинцам находиться в стране без визы до двух лет 27 февраля, 16:02 Флаг Грузии (Фото:InstagramFOTOGRAFIN / pixabay)

Правительство Грузии увеличило срок пребывания украинцев в стране без визы до двух лет. Постановление опубликовано на сайте законодательного вестника Грузии.

Как сообщает Грузия Online, 24 февраля правительство внесло поправку в постановление от 5 июня 2015 года, согласно которому, граждане Украины могли находиться в Грузии без визы в течение года. Теперь украинцы смогут въезжать на территорию Грузии без визы и находиться там в течение полных двух лет.



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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Грузии находится 25 701 беженец из Украины. Количество украинцев, которые выехали в страны Европы после начала полномасштабного вторжения России, достигает 8,09 млн человек, из них 4,8 млн официально оформлены как беженцы по программам временной защиты. Больше всего украинцев приютили Польша (около 1,5 млн переселенцев) и Германия (приблизительно 1 млн украинцев).

