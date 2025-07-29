Грузия расширит жилую зону для украинцев, которые «застряли» на грузино-российской границе

Министерство внутренних дел Грузии планирует увеличить жилую зону на контрольно-пропускном пункте Дарьяли на границе с Россией, где находятся украинцы, которые ждут разрешения на въезд в страну.

Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.

В пограничной полиции уверяют, что потребность в расширении связана с ростом количества случаев, когда из России прибывают люди с недействительными документами. Они представляются украинцами, хотя ранее были осуждены за тяжкие преступления и после оккупации украинских территорий были переведены в российские тюрьмы.

Реклама

Стоимость работ по обустройству жилой зоны на КПП Дарьяли предварительно составит 299 990 лари (4,6 млн грн). Подрядную организацию для выполнения проекта уже выбрали.

Как сообщает Радио Свобода, некоторые украинцы, заключенные более двух месяцев или более, живут на пограничном переходе. Они спят посменно, без кроватей, в подвальном помещении.

21 июля Новая газета Европа сообщила, что украинцы, которых Россия депортировала к границе с Грузией, выражают недовольство условиями содержания и устроили акцию протеста.

Украинцы жалуются на недостаток гуманитарной помощи от Красного Креста, плохую вентиляцию в помещении и ограничение прогулок — на улицу их выпускают только по несколько человек на несколько минут ежедневно. Также они обращались к грузинской стороне с просьбой разрешить им зайти в зону Duty Free, чтобы приобрести воду.

20 июля Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что около 80 граждан Украины застряли в транзитной зоне на границе между Россией и Грузией.

По словам ведомства, украинцев пока не впускают на территорию страны по «соображениям безопасности». В МВД утверждают, что грузинская сторона уже предложила Украине несколько вариантов для эвакуации людей.

26 июня Министерство иностранных дел Украины сообщило, что на российско-грузинской границе находится ряд украинских граждан, которых депортировали из России после пребывания в тюрьмах.

Как сообщили в МИД, 21 июня в Молдову эвакуировали трех граждан Украины, а 25 июня — еще девять. На 27 июня был запланирован очередной рейс для 14 украинцев.