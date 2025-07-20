Европарламент: Процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен до проведения честных выборов

В Европарламенте заявили о приостановлении процесса вступления Грузии в ЕС (Фото: Maurizio Orlando / Hans Lucas via Reuters)

Грузия не сможет стать членом Европейского Союза, пока ее правительство не откажется от авторитарного курса и не обеспечит проведение честных выборов.

Об этом говорится в заявлении Европейского парламента, опубликованном в соцсети X.

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ. Парламент не признает действующее правительство Грузии и заявляет, что ее путь в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов», — говорится в сообщении.

Ранее глава дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС может приостановить безвизовый режим с Грузией из-за жестких мер в отношении участников протестов со стороны властей страны.

«Среди имеющихся опций — санкции и приостановление безвизового режима», — сказала она журналистам в Брюсселе 15 июля.

Каллас отметила, что ЕС направит в Грузию письмо, в котором будут изложены условия, которые в Тбилиси должны выполнить.

«Если эти условия не будут выполнены в течение установленного срока, тогда нам придется приостановить подготовку виз», — отметила глава европейской дипломатии.

14 мая 2024 года парламент Грузии принял законопроект о «иноагентов» в окончательном третьем чтении. За принятие закона проголосовали 84 депутата, против — 30 оппозиционеров. Закон вызвал острую критику Запада.

В тот же день силовики начали разгонять протестующих, которые собрались у здания парламента. 28 мая парламент Грузии снял вето тогдашнего президента страны Саломе Зурабишвили на закон об «иноагентах».

Закон о прозрачности иностранного влияния, который называют законом об «иноагентах», объявляет неправительственные учреждения и медиа, чей доход составляет более 20% из-за рубежа, организациями, представляющими интересы иностранного государства, и является аналогичным закону, принятому в России.

31 мая в ЕС резко раскритиковали принятие в Грузии так называемого закона об «иностранных агентах», назвав его серьезным шагом назад в демократическом развитии страны.