Украинцы, которых Россия депортировала к границе с Грузией , выражают недовольство условиями содержания и устроили акцию протеста, сообщила в понедельник, 21 июля, Новая газета Европа.

Несколько десятков граждан Украины накануне вышли из подвального помещения, где их держат, чтобы обратиться к грузинским пограничникам с требованием улучшить условия пребывания.

Реклама

Украинцы жалуются на недостаток гуманитарной помощи от Красного Креста, плохую вентиляцию в помещении и ограничение прогулок — на улицу их выпускают только по несколько человек на несколько минут ежедневно. Также они обращались к грузинской стороне с просьбой разрешить им зайти в зону Duty Free, чтобы приобрести воду.

После прибытия спецназа на грузинский контрольно-пропускной пункт протестующие украинцы вернулись в подвал. Один из них, по словам очевидцев, исчез на некоторое время, а через пять часов его вернули со следами от наручников. Он рассказал, что его избивали.

Кроме того, по словам других удерживаемых, один из украинцев перерезал себе горло. Это произошло из-за того, что грузинские пограничники не позволяют ему покинуть территорию страны. Скорая помощь прибыла только через два часа после инцидента, отмечает издание.

Также украинцы сообщают об ухудшении условий содержания после акции протеста — по их словам, теперь их выпускают только по одному и только для короткого выхода на улицу или в туалет.

20 июля Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что около 80 граждан Украины застряли в транзитной зоне на границе между Россией и Грузией.

По словам ведомства, украинцев пока не впускают на территорию страны по «соображениям безопасности». В МВД утверждают, что грузинская сторона уже предложила Украине несколько вариантов для эвакуации людей.

26 июня Министерство иностранных дел Украины сообщило, что на российско-грузинской границе находится ряд украинских граждан, которых депортировали из России после пребывания в тюрьмах.

Как сообщили в МИД, 21 июня в Молдову эвакуировали трех граждан Украины, а 25 июня — еще девять. На 27 июня был запланирован очередной рейс для 14 украинцев.