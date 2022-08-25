Украина может получить системы ПВО от Кипра — Forbes 25 августа, 22:47 Флаг Кипра (Фото:417 Expectation Failed/Twitter)

США планируют убедить Кипр отдать свои старые системы ПВО украинской армии, после покупки Железного купола у Израиля, сообщает Forbes.

Кипр заключил соглашение о покупке у Израиля зенитно-ракетной системы Железный купол. Для этого США должны принять решение, поскольку более 35 лет назад ввели эмбарго на продажу оружия Кипру. Соглашение дает Соединенным Штатам уникальную возможность подтолкнуть Никосию к передаче Украине своих старых российских систем ПВО, пишет издание.

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В настоящее время структура противовоздушной обороны Кипра состоит из систем 9К330 Тор малой дальности и 9К37 Бук средней дальности действия.

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Железный купол хорошо известен своим боевым применением на израильской службе против небольших ракет, выпущенных из сектора Газа, также является эффективной системой против беспилотных летательных аппаратов.

Кипр, скорее всего, выбрал Железный купол, чтобы иметь возможность защититься от потенциальных угроз турецких беспилотников, уточняет Forbes. Турция уже направляла военных беспилотников на север Кипра в декабре 2019 года. Те же беспилотники неоднократно демонстрировали свою способность уничтожать российские системы ПВО в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и в Украине, — отмечают в издании.

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