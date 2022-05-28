«Офшорный статус — стереотип». Как влияет РФ на экономику Кипра и поддерживает ли страна членство Украины в ЕС — интервью с послом 28 мая, 19:30 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Флаг Кипра (Фото:417 Expectation Failed/Twitter)

Чиновники и общество Республики Кипр с первых дней широкомасштабной войны твердо поддерживают Украину и осуждают действия Российской Федерации, сообщил посол Руслан Нимчинский.

Война России против Украины — главные события 28 мая

В интервью Радио НВ дипломат рассказал, какую позицию занимает островное государство в вопросе членства Украины в ЕС и ее ускоренного вступления; поддерживает ли отказ от российских нефти и газа, а также о том, какую военную помощь может оказать Кипр Украине.

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— СМИ Греции со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что Греция и Кипр поддерживают членство Украины в ЕС, но выступают против ускоренного вступления. Так ли это? Если да, то почему руководство Кипра занимает такую позицию?

— Кипр твердо стоит на позиции поддержки членства Украины в Европейском Союзе. Те дискуссии, которые у нас были в последнее время с кипрскими друзьями, свидетельствуют о том, что Кипр будет активно поддерживать предоставление Украине статуса кандидата.

Не секрет, что внутри ЕС до сих пор идут дискуссии о скорости процесса присоединения Украины к ЕС. Конечно, все исходят из понимания, что это займет некоторое время. Я бы не забегал вперед, не давал бы сейчас оценки относительно того, какими будут позиции тех или иных государств в процессе дальнейших переговоров стран ЕС с Украиной.

— Но скоро июнь, а мы знаем, что в конце июня должен пройти саммит стран ЕС, Европейская комиссия уже сейчас должна дать свою оценку заявке Украины.

— В июне будет приниматься решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство. Это один из этапов присоединения Украины к ЕС. По этому вопросу со стороны руководства Республики Кипр есть однозначная позиция — да.

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— Какую роль в этом процессе может играть присоединение Западных Балкан к ЕС? Этот вопрос также дискуссионный, неоднозначный ответ стран ЕС. Это можно расценивать «торгом», шантажом — примите решение о вступлении шести стран Западных Балкан и мы поддержим Украину на пути в ЕС?

— Идут дискуссии по этому вопросу, учитывая, что в течение определенного времени страны Западных Балкан ожидают получения соответствующих решений и сигналов относительно перспектив их членства в ЕС. Могу вас заверить, что Кипр не является инициатором дискуссий. Она занимает свою позицию, которая по тем или иным вопросам совпадает с позициями других ключевых государств ЕС, включая Францию.

Но для Кипра основным является вопрос заявки Украины. Есть четкое осознание наших кипрских друзей, что Украина, которая сегодня страдает от российского нашествия, имеет полное право рассчитывать на первоочередность рассмотрения именно нашей кандидатуры.

Но мы не должны забывать, что процесс принятия решений в ЕС учитывает необходимость достижения консолидированного решения всех стран.

— Есть те страны ЕС, которые поддерживают Украину, а есть те, которые говорят, что следует пойти на мирные переговоры с Россией, прекратить огонь, даже если Украине придется уступить свои территории. Появилась информация, что Кипр вместе с Венгрией и Италией требует, чтобы Украина начала мирные переговоры с РФ. Как вы можете прокомментировать эти заявления?

— Вчера встречался в Министерстве иностранных дел Республики Кипр, где была опровергнута информация, которая появилась в [издании] Reuters — присоединение Кипра к дискуссии о переговорных процессах совместно с Италией или Венгрией.

То есть, это не соответствует действительности.

— Какова тогда официальная позиция Кипра по отношению к Украине в этой войне?

— В первые дни после начала широкомасштабной войны весь политикум Республики Кипр — президент, парламент, политические партии заявили четко, что они поддерживают Украину, выразили свою солидарность и осудили действия Российской Федерации. Что самое главное (неординарное событие в истории политических процессов внутри Кипра) — все политические партии, даже оппозиционные, выступили в поддержку Украины. Соответствующая резолюция парламента была принята всеми голосами «за».

То есть твердая позиция Кипра — не только на уровне правительственных структур или парламента, но и на уровне кипрского общества — относительно поддержки и солидарности с Украиной.

— Новый пакет санкций ЕС включает в себя отказ от российской нефти и газа. Какую позицию занимает Кипр в этом вопросе?

— Также ответ прост. Кипр не импортирует ни российский газ, ни нефть, ни нефтепродукты, поэтому для Кипра этот вопрос не является таким, что могло бы быть связано с очевидными последствиями для его экономики. Поэтому Кипр поддерживает введение соответствующих санкций в отношении РФ.

— А какое влияние на экономику Кипра имеет война России против Украины? Видела прогноз МВФ — рост ВВП станет меньше. Прокомментируйте это, пожалуйста.

— Стратегическая отрасль экономики Кипра — это туризм. Конечно, с введенными запретами на транспортную связь с РФ, усложнениями выдачи визовых документов для граждан подсанкционных государств, отрицательно сказывается на перспективах развития туризма, поскольку все мы знаем, что российские туристы в предыдущие годы составляли значительную часть от общего объема туристов, посещающих Кипр.

Несмотря на это, Кипр видит перспективы совершенствования новых подходов в развитии туристической отрасли. У нас есть плодотворный и тесный контакт между Украиной и Кипром в сфере туризма. Пытаемся изучать возможные пути роста туристического обмена между нашими странами.

Несмотря на то, что последствия санкций для экономики Кипра имеют негативное развитие, Кипр оказывает Украине большую гуманитарную помощь. До 15 тыс. граждан Украины находятся на территории Кипра и получили статус временно перемещенных лиц, находящихся под защитой законодательства республики. Кипр выделяет для этого значительные финансовые и другие ресурсы.

Это еще один индикатор того, что Кипр мощно поддерживает нас не только политически, но и гуманитарно на уровне народа.

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— Что происходит или будет происходить с российскими офшорами на территории Кипра?

— Офшорный статус Кипра — это преувеличение, стереотип.

С самого начала введения санкций против России мы наблюдаем достаточно заметный отток финансовых ресурсов России с территории Кипра. Этот процесс сейчас ускоряется, то есть влияние РФ или финансовых институтов России на кипрскую экономику, финансовую составляющую все больше падает.

Неоднократно заявлял министр финансов Кипра, что банковская система, например, никак не связана с банковской системой РФ. Кипр является в полной мере членом ЕС, выполняет все международные обязательства, как в рамках ЕС, так и в рамках многих других глобальных финансовых институтов в части, касающейся отмывания финансовых средств, контроля за банковской деятельностью и других вещей, которые сегодня важны с точки зрения поддержания санкционного режима против РФ.

— Но еще до войны Кипр выдал много паспортов россиянам, много российской собственности на Кипре. Какое влияние они оказывают сейчас в контексте войны?

— Многие паспорта были отозваны, в частности после обращения президента Украины Владимира Зеленского к кипрскому парламенту. На моей памяти было отозвано до 20 так называемых золотых паспортов, принадлежащих не только олигархам, но и их ближайшему окружению.

Нужно понимать, что многие так называемые физические лица, находящиеся на территории Кипра и имеющие российское происхождение, — это люди, имеющие двойное гражданство. Но здесь тоже важно понять, что, несмотря на наличие гражданства у таких лиц, Кипр будет четко соблюдать все ограничения и запреты в части их введения в отношении лиц, которые тем или иным образом связаны с обеспечением санкционной политики ЕС в отношении РФ.

— Еще в начале апреля видела сообщение о том, что Кипр может предоставить свое вооружение советских образцов. Чем закончилась эта история?

— Учитывая специфику этого вопроса, я бы воздержался от комментариев. Но хочу сказать, что контакты, дискуссии по этому вопросу продолжаются. У нас уже есть договоренности, о которых мы говорим с нашими кипрскими друзьями.

Также нужно учитывать, что Кипр — не большое государство. Армия Кипра, то есть Национальная гвардия — это 12 тыс. человек. Вряд ли Кипр может составлять большой потенциал с точки зрения предоставления военно-технической помощи Украине.

Но то, что они могут сделать, они готовы делать, готовы об этом договариваться.

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