Посольство Кипра возобновляет работу в Киеве
Сотрудники Посольства Кипра начнут снова работать в Киеве (Фото:417 Expectation Failed/Twitter)
Посольство Кипра в Украине постепенно возобновляет свою работу в Киеве.
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«Посольство Кипра постепенно возобновляет свою работу в Киеве в рамках последовательной поддержки Украины Кипром в вопросах принципиальной важности. С 3-го мая флаг Кипра снова развевается в столице», — отметили в пресс-службе дипломатического ведомства.
Там уточнили, что глава миссии Лина Темистоклеус не выезжала из Украины и оставалась в охваченной войной стране с 24 февраля.
«Теперь она рада приветствовать и созвать команду в посольстве на своих позициях», — резюмировали в посольстве.
На фоне снижения эскалации вокруг Киева ряд стран начали возвращать своих дипломатов в столицу после того, как они были эвакуированы в другие города Украины перед началом полномасштабного вторжения РФ. Так, 6 апреля в Киев вернулись турецкие дипломаты. Бельгия также собирается вернуть работу своего посольства.
С 18 апреля в Киеве возобновило работу посольство Италии. В ближайшее время это сделают дипломаты из Испании.
29 апреля возобновило работу посольство Азербайджана, в этот же день в Киев вернулась посол Великобритании Мелинда Симмонс.
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