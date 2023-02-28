Удар по российскому А-50. Появились первые спутниковые снимки аэродрома Мачулищи

28 февраля, 18:44
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Аэродром Мачулищи (Фото:Maxar)

Аэродром Мачулищи (Фото:Maxar)

В Сети появились первые спутниковые снимки белорусского аэродрома Мачулищи, где произошла атака партизанов на разведывательный самолет россиян А-50.

Об этом сообщил журналист CNN Джанлук Меццофиор в Twitter.

Он показал спутниковые снимки аэродрома Мачулищи, которые были сделаны во вторник, 28 февраля.

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«У Maxar есть эти снимки самолета A-50 ДРЛО на авиабазе Мачулищи в Беларуси. Я не вижу никаких серьезных повреждений», — написал журналист.

Видео дня

https://twitter.com/GianlucaMezzo/status/1630577307260690435

Как отмечает Беларускі Гаюн, борт переставили. Место его обычной стоянки пустует. Последний раз взлет самолета россиян фиксировали 22 февраля.

В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.

https://www.youtube.com/watch?v=mKJFb95Ofxk
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Беларусь Аэродром Война России против Украины А-50

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