На фоне атаки по аэродрому Мачулищи. Диктатор Лукашенко провел совещание с белорусскими силовиками
Лукашенко провел совещание с белорусскими силовиками (Фото:t.me/pul1)
В понедельник, 27 февраля, белорусский диктатор Александр Лукашенко провел совещание с силовиками на фоне информации о подрыве российского самолета на белорусском аэродроме Мачулищи.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Пул первого – его связывают с Лукашенко.
"В свете событий внутреннего характера и, прежде всего, внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси", - сказал он.
Также диктатор потребовал «жесткой дисциплины» среди силовиков, а также усиленного контроля на границах.
В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.
Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию – одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.