На фоне атаки по аэродрому Мачулищи. Диктатор Лукашенко провел совещание с белорусскими силовиками 27 февраля, 15:16 Лукашенко провел совещание с белорусскими силовиками (Фото:t.me/pul1)

В понедельник, 27 февраля, белорусский диктатор Александр Лукашенко провел совещание с силовиками на фоне информации о подрыве российского самолета на белорусском аэродроме Мачулищи.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Пул первого – его связывают с Лукашенко.

"В свете событий внутреннего характера и, прежде всего, внешнего, хотел бы услышать из ваших уст характеристику внутриполитической и военной составляющей вокруг нашей Беларуси", - сказал он.

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Также диктатор потребовал «жесткой дисциплины» среди силовиков, а также усиленного контроля на границах.

В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию – одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.