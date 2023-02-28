Атака по аэродрому: в Мачулищи прилетал Ил-76, он мог доставить детали для поврежденного А-50 — Беларускі гаюн 28 февраля, 14:27 В Мачулищи прилетал Ил-76 (Фото:t.me/Hajun_BY)

На белорусский аэродром Мачулищи прилетал борт, закрепленный за единственным центром обслуживания ДРЛО А-50 в России, это произошло после информации о взрыве российского самолета на белорусском аэродроме.

Об этом сообщает Беларускі гаюн в Telegram во вторник, 28 февраля.

Мониторинговая группа заявила, что вечером в воскресенье, 26 февраля на аэродром Мачулищи прилетели военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ВКС РФ. И уже рано утром в понедельник, 27 февраля Ил-76 улетел на аэродром Иваново-Северный в РФ. Примечательно, что самолеты прилетели в день диверсии с самолетом ДРЛО А-50У.

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Беларускі гаюн сообщил, что по информации из открытых источников, на аэродроме Иваново-Северный дислоцируется 610-й центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала военно-транспортной авиации) (610-й центр), авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод.

«Именно в 610-м центре находятся на хранении, модернизируются и ремонтируются самолеты ДРЛО А-50. А военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-86843) числится за 610-м центром», — сказано в сообщении.

В мониторинговой группе считают, что транспортный Ил-76 мог доставлять в Мачулищи специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У.

В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прогремели взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.