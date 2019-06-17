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Участники протестов в Гонконге разблокировали улицы, ведущие в центр города

Сегодня, 10:34
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Участники протестов в Гонконге разблокировали улицы, ведущие в центр города - фото

REUTERS / JORGE SILVA

Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, 16 июня, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, ведущие к центру города.

Об этом сообщает Интерфакс.

Движение на центральных магистралях полностью восстановлено.

Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательстве, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».

По словам организаторов, в воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга вышли около двух миллионов человек. Полиция же насчитала 338 тысяч человек.

Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.

В Пекине отнеслись к такому шагу с пониманием:

«Мы поддерживаем, уважаем и понимаем это решение», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Теги:   Акция протеста Гонконг

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