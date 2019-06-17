Участники протестов в Гонконге разблокировали улицы, ведущие в центр города
Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, 16 июня, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, ведущие к центру города.
Об этом сообщает Интерфакс.
Движение на центральных магистралях полностью восстановлено.
Напомним, в Гонконге с 9 июня проходит масштабная акция протеста из-за возможных изменений в законодательстве, которые должны разрешить экстрадицию на материковый Китай. Китайские государственные СМИ обвинили в подготовке акций «силы из-за рубежа, которые пытаются навредить Китаю».
По словам организаторов, в воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга вышли около двух миллионов человек. Полиция же насчитала 338 тысяч человек.
Лидер Гонконга Керри Лам на неопределенное время отложила рассмотрение спорного законопроекта.
В Пекине отнеслись к такому шагу с пониманием:
«Мы поддерживаем, уважаем и понимаем это решение», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.