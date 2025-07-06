В Великобритании приостановили производство боевых самолетов Eurofighter Typhoon из-за нехватки новых заказов. Это вызывает опасения, что страна потеряет критически важные навыки в аэрокосмической отрасли.

Об этом пишет Financial Times в воскресенье, 6 июля.

В материале сказано, что Typhoon на протяжении десятилетий собирали на крупном заводе BAE Systems в Вартоне, графство Ланкашир. Однако сейчас работа на финальной линии сборки свернута, поскольку завод готовится поставить последний самолет Typhoon для Катара в рамках заказа стоимостью 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Британское правительство не делало заказ на новые самолеты с 2009 года, а следующие экспортные заказы от Саудовской Аравии и Катара еще не согласованы, пишет FT. Однако если в ближайшее время не будет новых заказов, страна может потерять важные промышленные навыки, которые необходимы для создания следующего поколения истребителей.

Газета пишет, что недавно в правительстве Британии разгорелись дебаты относительно оборонных приоритетов страны после решения приобрести истребители F-35A американского производства вместо того, чтобы сделать новый заказ на современные Typhoon.

Консерватор Эндрю Сноуден заявил, что если правительство «не подтвердит этот заказ в ближайшее время, то столкнется с вполне реальной перспективой потери… жизненно важного национального потенциала, способности самостоятельно проектировать, собирать и поставлять военные самолеты мирового класса».

FT пишет, что министр обороны Великобритании Джон Гили на прошлой неделе отказался ответить на вопрос, будет ли сделан новый заказ, однако подчеркнул важность Typhoon. В оборонном ведомстве также заявили, что эти самолеты будут оставаться «основой противовоздушной обороны Великобритании по меньшей мере до 2040-х годов».

Также руководители отрасли заявили, что переговоры по обеспечению новых экспортных заказов на Typhoon из Катара, Саудовской Аравии и Турции продвигаются.