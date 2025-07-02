Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор, включающий пункт о взаимной помощи в случае угрозы любой из стран, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Премьер-министр Кир Стармер и бывший канцлер Германии Олаф Шольц заложили основу пакта в совместной декларации прошлым летом, пообещав более тесное сотрудничество в области мира и безопасности, а также экономического роста.

Текст договора близок к завершению, сообщили два чиновника из Лондона. Ожидается, что он будет подписан 17 июля, прежде чем оба парламента уйдут на летние каникулы.

Одна из ключевых глав посвящена обороне и основана на Соглашении Тринити-Хаус, подписанном в прошлом году, в котором говорится, что любая стратегическая угроза одной стране будет представлять собой угрозу и для другой.

В материале говорится, что это дало бы Германии возможность получить договор о взаимопомощи с обеими ядерными державами Европы, что соответствует желанию канцлера Германии Фридриха Мерца усилить сдерживающий потенциал континента отдельно от США.

Ожидается, что документ будет содержать дальнейшие меры по борьбе с нелегальной миграцией, транспортировкой, исследованиями и инновациями.

Договор между Штармером и Мерцем стал результатом 18 раундов переговоров, три из которых прошли в Берлине с личным присутствием, а два — в Лондоне.