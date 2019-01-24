Туск и Могерини поддержали парламент Венесуэлы Вчера, 02:54 543 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Представители Евросоюза назвали парламент легитимным органом ЕРА

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск поддержали парламент Венесуэлы.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и полностью уважаться", - заявила Могерини.

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что считает нелегитимным мандат президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я надеюсь, что вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", - заявил Туск.

I hope that all of Europe will unite in support of democratic forces in #Venezuela. Unlike Maduro, the parliamentary assembly, including Juan Guaido have a democratic mandate from Venezuelan citizens. — Donald Tusk (@eucopresident) 23 января 2019 г.

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".