Туск и Могерини поддержали парламент Венесуэлы
Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск поддержали парламент Венесуэлы.
Об этом передает Интерфакс-Украина.
"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и полностью уважаться", - заявила Могерини.
В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что считает нелегитимным мандат президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Я надеюсь, что вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", - заявил Туск.
23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".
Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".