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Туск и Могерини поддержали парламент Венесуэлы

Вчера, 02:54
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ЕРА

Представители Евросоюза назвали парламент легитимным органом

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск поддержали парламент Венесуэлы.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и полностью уважаться", - заявила Могерини.

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что считает нелегитимным мандат президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я надеюсь, что вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", - заявил Туск.

23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили поддержали лидера оппозиции Венесуэлы. Мексика заявила, что не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".

Теги:   Дональд Туск Федерика Могерини Венесуэла

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