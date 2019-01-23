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Ряд стран поддержали лидера оппозиции Венесуэлы, Мексика осталась на стороне Мадуро

23 января, 22:04
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EPA

Хуан Гуайдо

Ряд демократических стран признали спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом вместо Николаса Мадуро.

Как сообщает CBC, среди тех, кто поддержали лидера оппозиции Венесуэлы, - правительства Канады, Бразилии, Парагвая, Колумбии, Перу и Чили.

Представитель Министерства иностранных дел Мексики заявил, что Мексика не планирует менять свою политику в отношении Венесуэлы "на данный момент".

Напомним, что спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом".

10 января Николас Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, несмотря на непризнание результатов выборов мировым сообществом.

Национальная ассамблея Венесуэлы объявила Николаса Мадуро узурпатором в связи с его вступлением в должность президента.

Теги:   Николас Мадуро Венесуэла

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