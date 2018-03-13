Турция начала осаду сирийского Африна

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Осада началась 12 марта

Осада началась 12 марта

Генштаб ВС Турции заявил об окружении и начале осады сирийского города Африн, сообщает агентство Анадолу.

В Генштабе Турции заявили, что в результате проведенных операций с 12 марта 2018 года удалось осадить город Африн, кроме того, установлен контроль над стратегически важными для последующих операций регионами.

"С начала операции в Африне нейтрализованы 3393 террориста. Турция продолжит делать все возможное для того, чтобы мирное население не пострадало в ходе операции. ВС Турции продолжают проводить наземные и воздушные операции", - говорится в сообщении.

Город Африн на северо-западе Сирии является форпостом сирийских курдов и их военизированных "Отрядов Народной самообороны" (YPG), которых Анкара называет террористами.

21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции на севере Сирии (район Африна) против курдских вооруженных формирований.

В Анкаре настаивают, что "курдские террористы орудующие на юге Турции", якобы получают поддержку из Африна, и это угрожает нацбезопасности страны.

Кроме того, руководство Антитеррористической коалиции по борьбе с ИГИЛ во главе с США заявило о создании "сил охраны границы" Сирии на основе курдских формирований, что также вызвало резкое неприятие со стороны Анкары.  

20 февраля в Африн вошли проправительственные войска Асада, однако на расстоянии до 10 км от Африна их обстреляла турецкая артиллерия, они были вынуждены отступить в ответ.

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