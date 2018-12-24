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Цунами в Индонезии: количество погибших резко возросло

Сегодня, 15:46
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Фото: Badan Nasional Penanggulangan Bencana via Facebook

Береговая линия превратилась в руины

Количество погибших в результате разрушительного удара цунами в Индонезии увеличилось до 373 человек.

Об этом сообщили в Национальном управлении по стихийным бедствиям.

Согласно обновленным данным, 128 человек пропали без вести, 1459 человек получили ранения. Еще 5665 человек были эвакуированы из пострадавших районов.

Поисково-спасательная группа продолжает поиски погибших и спасение выживших при цунами в Зондском проливе. По состоянию на понедельник, сотни военнослужащих и добровольцев прочесывают усыпанные мусором пляжи.

По данным спасателей, цунами разрушило или повредило 681 дом, 69 отелей и вилл, 420 лодок и судов, 60 торговых точек и магазинов, а также десятки автомобилей.

Ранее сообщалось, что число жертв цунами достигло 281 человека.

Смертоносное цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра. 

Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.

Теги:   Количество Индонезия Цунами

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