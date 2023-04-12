Канада ввела санкции против компаний террориста Пригожина 12 апреля, 02:57 Джастин Трюдо сообщил о новых санкциях во время пресс-конференции с Денисом Шмыгалем (Фото:REUTERS/Carlos Osorio)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна ввела очередные санкции против России и Беларуси.

Он подчеркнул, что в этот раз под санкции попали компании, связанные с руководителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожином.

«Чтобы поддерживать давление на российский режим, мы объявляем новые санкции против 14 российских физических лиц и 34 организаций, включая объекты безопасности, связанные с группой Вагнера. В дополнение к дальнейшему давлению на поддерживающих Путина в Беларуси мы объявляем дополнительные санкции против 9 организаций, связанных с белорусским финансовым сектором», — заявил Трюдо.

Видео дня

Канада запровадила санкції проти компаній терориста Пригожина https://www.youtube.com/watch?v=fu63TKKX3j0

Ранее глава правительства также сообщил, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В частности, в него войдут пулеметы и патроны.

«Сегодня мы объявляем, что оружие будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины», – отметил Трюдо.

