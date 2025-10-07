Пришли гробы с фронта. Мэр якутского города объявил траур в день рождения Путина

В якутском городе Покровск с 7 по 9 октября объявлен траур по ликвидированным на войне против Украины оккупантам , на улице будут приспущены флаги, все развлекательные мероприятия отменены.

Об этом в четверг, 7 октября, сообщает российский Telegram-канал 7Х7 — Горизонтальная Россия, указав, что начало траура совпало с днем рождения российского диктатора Владимира Путина, которому сегодня исполнилось 73 года.

Траур был объявлен мэром города Виктором Константиновым после приземления самолета с гробами ликвидированных на украинской территории российских вояк. Сколько именно тел участников так называемой «специальной военной операции» привезли он не уточнил.

Пропагандисты назвали решение Константинова «жесткой политической акцией» из-за совпадения начала траура с днем рождения диктатора РФ.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 7 октября, за прошедшие сутки армия РФ потеряла ориентировочно 1020оккупантов. С 24 февраля 2022 года по 7 октября 2025 года общие потери страны-агрессора РФ составляют около 1117360 вояк.

12 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

6 октября в Хочу жить (проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными) опубликовал данные, согласно которым ежемесячно на войне против Украины полным составом гибнет семь российских бригад.