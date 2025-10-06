«Цифры ошеломляющие». Ежедневно армия РФ в среднем теряет один батальон, в Сеть выложили новые данные

Ежемесячно семь бригад ВС РФ ликвидируется полным составом, сообщили в Хочу жить со ссылкой на статистику (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

За 243 дня, с 1 января по 1 сентября 2025 года, страна-агрессор Россия потеряла на войне против Украины 281 550 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Об этом в понедельник, 6 октября, сообщили в Хочу жить (проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными) со ссылкой на полученные данные о потерях российской армии за восемь месяцев 2025 года.

«Цифры выглядят ошеломляюще», — отметили в проекте.

Согласно этим данным, ликвидированных — 86 744, в том числе 1 583 офицера и 8 633 «зэков». Раненых — 158 529, в том числе 6 356 офицеров и 16 489 «зэков». Также опубликованная статистика потерь российской армии свидетельствует о том, что в 2025 году 33 966 оккупантов числятся пропавшими без вести, а 2 311 попавшими в плен.

Фото: Хочу жить / Telegram

Потери военной техники врага составили 13 145 единиц безвозвратно, 48 458 потенциально подлежат восстановлению.

«Средние ежемесячные потери составляют 35 193 человек и 7 700 единиц техники, из которых 1 643 единицы безвозвратно. Ежедневно российская армия теряет в среднем один батальон (!) убитыми и пропавшими без вести — 496 человек. Ежемесячно семь бригад ВС РФ гибнет полным составом», — прокомментировали в Хочу жить полученные данные.

Там также указали, что на одного ликвидированного приходится 1,3 раненых. Это свидетельствует о том, что раненые редко выживают, поскольку их плохо обучают тактической медицине и как правило оставляют без помощи после ранения.

Фото: Хочу жить / Telegram

Абсолютным лидером по потерям является группировка войск Центр в составе 2-й и 51-й общевойсковых армий, констатировали в Хочу жить.

При этом российская власть скрывает потери и не спешит собирать тела с поля боя. Единственный раз, когда Министерство обороны РФ озвучило число погибших официально, было 25 марта 2022 года. Впрочем, оно было сильно занижено.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на утро 6 октября, за минувшие сутки Россия потеряла на войне в Украине ориентировочно 1090 вояк убитыми и ранеными. Общие потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 116 тыс. 340 военных.