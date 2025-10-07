Минус 1020 оккупантов, 3 танка и более 300 БпЛА — Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
Россия потеряла 1020 военных, 3 танка и 29 артсистем за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)
За прошедшие сутки русская армия потеряла ориентировочно 1020 военных. С 24 февраля 2022 года по 7 октября 2025 года общие потери страны-агрессора РФ составляют около 1117360 человек.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие потери врага составляют:
- танки — 11 238 (+3);
- боевые бронированные машины — 23 319 (+6);
- артиллерийские системы — 33 493 (+29);
- РСЗО — 1 516;
- средства ПВО — 1 224 (+1);
- самолеты — 427;
- вертолеты — 346;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 67 564 (+338);
- крылатые ракеты — 3 841;
- корабли / катера — 28;
- подводные лодки — 1;
- автомобильная техника и автоцистерны — 63 575 (+79);
- специальная техника — 3 973 (+2).
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.