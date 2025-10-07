Минус 1020 оккупантов, 3 танка и более 300 БпЛА — Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки

7 октября, 08:18
Поделиться:
Россия потеряла 1020 военных, 3 танка и 29 артсистем за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

Россия потеряла 1020 военных, 3 танка и 29 артсистем за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За прошедшие сутки русская армия потеряла ориентировочно 1020 военных. С 24 февраля 2022 года по 7 октября 2025 года общие потери страны-агрессора РФ составляют около 1117360 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери врага составляют:

  • танки — 11 238 (+3);
  • боевые бронированные машины — 23 319 (+6);
  • артиллерийские системы — 33 493 (+29);
  • РСЗО — 1 516;
  • средства ПВО — 1 224 (+1);
  • самолеты — 427;
  • вертолеты — 346;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 67 564 (+338);
  • крылатые ракеты — 3 841;
  • корабли / катера — 28;
  • подводные лодки — 1;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 63 575 (+79);
  • специальная техника — 3 973 (+2).

Реклама

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   Российская агрессия Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies