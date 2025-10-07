Россия потеряла 1020 военных, 3 танка и 29 артсистем за сутки (Фото: REUTERS/Vitaliy Gnidyi)

За прошедшие сутки русская армия потеряла ориентировочно 1020 военных. С 24 февраля 2022 года по 7 октября 2025 года общие потери страны-агрессора РФ составляют около 1117360 человек.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери врага составляют:

танки — 11 238 ( +3);

+3); боевые бронированные машины — 23 319 ( +6);

+6); артиллерийские системы — 33 493 ( +29);

+29); РСЗО — 1 516;

средства ПВО — 1 224 ( +1);

+1); самолеты — 427;

вертолеты — 346;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 67 564 ( +338);

+338); крылатые ракеты — 3 841;

корабли / катера — 28;

подводные лодки — 1;

автомобильная техника и автоцистерны — 63 575 ( +79);

+79); специальная техника — 3 973 ( +2).

Фото: Генштаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе в три раза превышают потери Сил обороны Украины.

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов.