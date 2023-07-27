Трампу готовят третье уголовное обвинение по делу о штурме Капитолия — NBC 27 июля, 22:05 Штурм Капитолия сторонниками Трампа (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Прокуроры Министерства юстиции США в четверг, 27 июля, предупредили адвокатов экс-президента Дональда Трампа о подготовке против него уголовного обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщает телеканал NBC News cо ссылкой на двух источников.

Источники утверждают, что адвокатам Трампа сказали «ждать обвинительного акта».

Когда именно он может быть объявлен и по каким именно пунктам обвинения, не уточняется.

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Ранее американские СМИ писали, что адвокаты Трампа Тодд Бланш и Джон Лауро встречались с прокурорами по делу о штурме Капитолия в офисе спецпрокурора Минюста США Джека Смита, который курирует дела в отношении экс-президента.

19 июля телеканал NBC сообщил, что бывшему президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения по меньшей мере по трем разным федеральным законам: злоупотребление служебным положением, государственная измена и запугивание свидетелей.

13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему предъявили обвинение по делу о хранении секретных документов.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, и по меньшей мере дважды показывал секретные документы другим людям.



Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Сторонники Дональда Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса и заседание было на время отложено.

Незадолго до, во время или сразу после штурма умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.