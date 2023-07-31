Трамп потратил на свою защиту в судах более $40 млн в этом году — WP 31 июля, 04:56 Трампу предъявили несколько обвинений (Фото:REUTERS/Lindsay DeDario)

Политическая группа бывшего президента США Дональда Трампа в первой половине 2023 года потратила около 40,2 миллиона долларов на судебные издержки для его защиты, а также его советников и других лиц, фигурирующих в делах.

Об этом сообщает The Washington Post.



Как ожидается, политическая группа Трампа Save America в понедельник должна раскрыть данные об этой сумме в своем отчете.

Отмечается, что такая сумма больше, чем любые другие расходы, которые группа Трампа понесла во время президентской кампании в 2024 году.

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Кроме того, согласно поданным ранее в июле федеральным документам, кампания Трампа собрала во втором квартале 2023 года примерно до 56 миллионов долларов, поскольку ему грозит:

федеральное обвинение во Флориде,

обвинения штата в Нью-Йорке,

и перспектива дополнительных уголовных обвинений в Вашингтоне и округе Фултон (штат Джорджия).

Как рассказали советники Трампа, расходы на предоставление адвокатов десяткам людей необходимы и будут продолжать «расти как грибы» по мере продолжения расследований, запланированных судебных процессов и появления новых обвинений.

В команде экс-президента США также завили, что большую часть денег собирают за счет небольших пожертвований сторонников Трампа по всей стране. В политической группе добавили, что оплачивают юридические счета почти всех, кто участвует в расследованиях, и обращается за помощью к бывшему президенту и его советникам.

В материале сообщается, что сбор средств и создание собственной политической группы — расследуются, хотя группу не обвиняли в правонарушениях. Большая часть денег, которые она использует для оплаты юридических счетов, была собрана на ложных заявлениях о том, что выборы 2020 года «были украдены».

По словам эксперта по финансированию избирательной кампании Пола Шеймуса, у Трампа было достаточно возможностей тратить деньги на судебные издержки.

«Это невероятная сумма денег. В конце концов, доноры должны решить, хотят ли они, чтобы их деньги были потрачены именно так. Я считаю, что если вы даете деньги Трампу в 2023 году, вас это устраивает», — отметил он.

13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему предъявили обвинение по делу о хранении секретных документов.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, и по меньшей мере дважды показывал секретные документы другим людям.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Сторонники Дональда Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса и заседание было на время отложено.

Незадолго до, во время или сразу после штурма умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.