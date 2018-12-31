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Трамп сравнил "мексиканскую стену" с оградкой в доме Обамы

Сегодня, 02:38
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Дональд Трамп подтрунивает над экс-президентом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал строительство стены на границе с Мексикой, шутливо упомянув своего предшественника Барака Обаму.

"Президент Обама и его супруга построили трехметровый забор в своем особняке в DC. Согласен, это для безопасности. Для безопасности США на границе с Мексикой необходимо больше", - заявил Трамп.

Недавно Трамп пригрозил полностью закрыть границу с Мексикой.

Дональд Трамп требует по меньшей мере $5 млрд на завершение строительства стены на границе с Мексикой. Возведение пограничной стены является одним из ключевых его обещаний в рамках президентской кампании.

Однако демократы отказываются принять бюджет на новый финансовый год с поправками Трампа. Лидер демократической фракции в Палате представителей Нэнси Пелоси отвергла идею оплаты возведения пограничной стены. По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогостоящей".

В результате правительство США уже неделю находится в режиме частичного закрытия. Десятки правительственных департаментов и агентств приостановили свою работу из-за отсутствия финансирования. "Шатдаун" в США продлится до 2019 года.

 

Теги:   Дональд Трамп Мексика Барак Обама США

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