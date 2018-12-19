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Трамп: Стена на границе с Мексикой будет красивой и художественно оформленной

Сегодня, 07:40
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Трамп пообещал построить "красивую" стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена, которую он собирается построить на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных реек.

Об этом Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter.

"Демократы говорят громко и ясно, что они не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы сделаем ее из художественно оформленных стальных реек, чтобы вы могли легко видеть сквозь нее", - отметил американский президент.

По его словам, это будет "красиво" и "обеспечит стране безопасность, которою заслуживают наши граждане".

Ранее лидер демократической фракции в палате представителей Нэнси Пелоси отвергла идею оплаты возведения пограничной стены на мексиканской границе. По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогостоящей". 

В то же время Трамп убежден, что строительство стены принесет большую выгоду.

Кроме того, по данным СМИ, Белый дом начал заблаговременную подготовку к возможной приостановке работы правительства из-за спора Трампа с демократами о финансировании строительства стены.

Теги:   Стена Дональд Трамп Мексика США

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