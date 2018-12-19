Трамп: Стена на границе с Мексикой будет красивой и художественно оформленной Сегодня, 07:40 36 Цей матеріал також доступний українською Трамп пообещал построить "красивую" стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что стена, которую он собирается построить на границе с Мексикой, будет не бетонной, а выполненной из художественно оформленных стальных реек.

Об этом Трамп написал во вторник на своей странице в Twitter.

The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall - but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

"Демократы говорят громко и ясно, что они не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы сделаем ее из художественно оформленных стальных реек, чтобы вы могли легко видеть сквозь нее", - отметил американский президент.

....It will be beautiful and, at the same time, give our Country the security that our citizens deserve. It will go up fast and save us BILLIONS of dollars a month once completed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 декабря 2018 г.

По его словам, это будет "красиво" и "обеспечит стране безопасность, которою заслуживают наши граждане".

Ранее лидер демократической фракции в палате представителей Нэнси Пелоси отвергла идею оплаты возведения пограничной стены на мексиканской границе. По ее словам, большинство демократов считают стену "аморальной, неэффективной и дорогостоящей".

В то же время Трамп убежден, что строительство стены принесет большую выгоду.

Кроме того, по данным СМИ, Белый дом начал заблаговременную подготовку к возможной приостановке работы правительства из-за спора Трампа с демократами о финансировании строительства стены.