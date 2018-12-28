"Шатдаун" в США продлится до 2019 года Сегодня, 03:53 119 Цей матеріал також доступний українською Следующее заседание Сената 31 декабря будет формальным

Секретарь республиканского большинства в нижней палате Конгресса Стивен Скэлис заявил, что законодатели не планируют на этой неделе голосовать за решение вопроса частичной приостановки работы правительства США.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

В четверг, 27 декабря, Сенат собрался чтобы объявить, что заседания не будет.

31 декабря состоится формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения.

Следующая сессия Сената запланирована на 2 января.

С полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичной приостановки работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия относительно финансирования строительства стены на границе с Мексикой.