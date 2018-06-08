08 июня 2018, пятница

Трамп сократит визит на саммит G7 ради встречи с Ким Чен Ыном

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Трамп из Канады отправится в Сингапур

Трамп из Канады отправится в Сингапур

Президент США Дональд Трамп сократит свой визит на саммит G7 в Канаду, чтобы отправится в Сингапур на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, Трамп покинет саммит G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, сообщает Интерфакс.

Вместо Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома.

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.

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