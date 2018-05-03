Трамп сменил адвоката перед допросом у Мюллера

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дональда Трампа будет защищать адвокат, который вел дела Билла Клинтона

Дональда Трампа будет защищать адвокат, который вел дела Билла Клинтона

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что адвокат администрации президента США Тай Кобб уходит на пенсию и больше не будет представлять интересы Дональда Трампа.

Его место займет Эммет Флад, который представлял интересы Билла Клинтона в деле об импичменте и интересы Хиллари Клинтон по делу об использовании ею личной электронной почты на госслужбе, передает Reuters.

"Эммет Флад присоединится к команде Белого дома, чтобы представлять президента и администрацию в деле об охоте на ведьм и связях с Россией", - заявила Сандерс.

Ранее американские СМИ сообщили, что специальный прокурор Роберт Мюллер пообещал вызвать президента США Дональда Трампа в суд, если он откажется пройти допрос в деле по "российскому следу".

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове