Трамп сменил адвоката перед допросом у Мюллера

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что адвокат администрации президента США Тай Кобб уходит на пенсию и больше не будет представлять интересы Дональда Трампа.

Его место займет Эммет Флад, который представлял интересы Билла Клинтона в деле об импичменте и интересы Хиллари Клинтон по делу об использовании ею личной электронной почты на госслужбе, передает Reuters.

"Эммет Флад присоединится к команде Белого дома, чтобы представлять президента и администрацию в деле об охоте на ведьм и связях с Россией", - заявила Сандерс.

Ранее американские СМИ сообщили, что специальный прокурор Роберт Мюллер пообещал вызвать президента США Дональда Трампа в суд, если он откажется пройти допрос в деле по "российскому следу".

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.