Мюллер пригрозил Трампу судом, если он откажется пройти допрос - СМИ

Американское издание The Washington Post сообщает, что специальный прокурор Роберт Мюллер пообещал вызвать президента США Дональда Трампа в суд, если он откажется пройти допрос в деле по "российскому следу".

В своем заявлении издание ссылается на четыре анонимных источника.

Ранее в распоряжении американской газеты The New York Times оказался список вопросов, которые специальный прокурор США Роберт Мюллер предоставил адвокатам президента США Дональда Трампа в рамках расследования дела о вмешательстве России в американские выборы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.