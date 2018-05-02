Мюллер пригрозил Трампу судом, если он откажется пройти допрос - СМИ

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Мюллер ведет расследование о связях Трампа с властями РФ

Мюллер ведет расследование о связях Трампа с властями РФ

Американское издание The Washington Post сообщает, что специальный прокурор Роберт Мюллер пообещал вызвать президента США Дональда Трампа в суд, если он откажется пройти допрос в деле по "российскому следу".

В своем заявлении издание ссылается на четыре анонимных источника.

Ранее в распоряжении американской газеты The New York Times оказался список вопросов, которые специальный прокурор США Роберт Мюллер предоставил адвокатам президента США Дональда Трампа в рамках расследования дела о вмешательстве России в американские выборы.

Спецслужбы США с января 2017 года расследуют дело о возможном вмешательстве России в выборы президента в октябре 2016 года, подозревая, что у команды Трампа есть связи с Москвой. Власти России отрицают вовлеченность во внутриамериканские дела. Сам Трамп неоднократно говорил, что у него нет никаких связей с Москвой.

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