Трамп прокомментировал выводы рассекреченного доклада Конгресса о вмешательстве РФ в выборы

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы рассекреченного доклада комитета разведки Конгресса о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Трамп отметил, что комитет не нашел никаких доказательств сговора и сотрудничества его предвыборного штаба с Россией.

Все обвинения в сговоре с РФ Трамп уже традиционно назвал "охотой на ведьм".

27 апреля комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

В то же время, в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, Россия стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей

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