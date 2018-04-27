Трамп прокомментировал выводы рассекреченного доклада Конгресса о вмешательстве РФ в выборы

Президент США Дональд Трамп прокомментировал выводы рассекреченного доклада комитета разведки Конгресса о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Трамп отметил, что комитет не нашел никаких доказательств сговора и сотрудничества его предвыборного штаба с Россией.

Все обвинения в сговоре с РФ Трамп уже традиционно назвал "охотой на ведьм".

Just Out: House Intelligence Committee Report released. “No evidence” that the Trump Campaign “colluded, coordinated or conspired with Russia.” Clinton Campaign paid for Opposition Research obtained from Russia- Wow! A total Witch Hunt! MUST END NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 апреля 2018 г.

27 апреля комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

В то же время, в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, Россия стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей