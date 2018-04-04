Трамп решил разместить нацгвардейцев на границе с Мексикой

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Охранять южную границу США будут военнослужащие Нацгвардии

Охранять южную границу США будут военнослужащие Нацгвардии

Президент США Дональд Трамп намерен подписать распоряжение о развертывании подразделений Национальной гвардии США на границе с Мексикой.

Об этом сообщили в Министерстве внутренней безопасности США, передает CNN.

"Президент поручил Министерству обороны и Министерству внутренней безопасности совместно с нашими губернаторами разместить Национальную гвардию на нашей юго-западной границе", - сказала глава ведомства Кирстен Нильсен.

По ее словам, детали плана о размещении соединений Нацгвардии на мексиканской границе будут обнародованы позже.

"Пока запланированное проходит процесс утверждения. Мы ожидаем, что Национальная гвардия разместит персонал для поддержки миссии Службы таможенного и пограничного контроля США", - добавила Нильсен.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что намерен привлечь американскую армию к защите южной границы страны с Мексикой, пока не будет построена пограничная стена.

Власти Мексики потребовали от Вашингтона официальных объяснений по этому поводу.

Дональд Трамп заявил о планах отгородиться от потоков нелегальных мигрантов из Мексики стеной сразу после прихода к власти. На данный момент строительство стены на границе с Мексикой находится на начальном этапе.

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