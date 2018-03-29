Трамп опубликовал фото строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп опубликовал первые фото о ходе строительства стены на границе с Мексикой.

В своем Twitter американский лидер также анонсировал брифинг "о начале строительства южной пограничной стены".

Напомним, на первой большой пресс-конференции после президентских выборов в США Дональд Трамп заявил, что готов приступить к строительству стены на границе с Мексикой сразу после прихода к власти.

"Мы будем строить стену, и я не хочу ждать", - сказал он и добавил, что намерен добиться от Мехико возмещения затрат на строительство.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отказался финансировать строительство стены на границе с США.

В сентябре 2017 года на границе с Мексикой начали строить прототипы стен на границе.