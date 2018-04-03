Трамп предложил развернуть войска на границе с Мексикой на время строительства стены

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен привлечь американскую армию к защите южной границы страны с Мексикой, пока не будет построена пограничная стена.

"Мы планируем охранять нашу границу с нашими военными. Это большой шаг", - сказал он, передает Politico.

Трамп подчеркнул, что не допустит потоков нелегалов в США.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обсудил вопрос строительства стены на границе с Мексикой с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом. Он поднял вопрос финансирования стены за счет бюджета Пентагона. Так как Мексика отказалась финансировать строительство стены на границе с США.

Прототип стены на границе с Мексикой начали возводить в сентябре 2017 года.