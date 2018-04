Трамп прокомментировал стрельбу в офисе YouTube

Президент США прокомментировал перестрелку в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии .

"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, Калифорния. Наши мысли и молитвы с теми, кого затронул этот инцидент. Благодарю наши феноменальные правоохранительные органы и скорую помощь", - написал Трамп в Twitter.

Was just briefed on the shooting at YouTube’s HQ in San Bruno, California. Our thoughts and prayers are with everybody involved. Thank you to our phenomenal Law Enforcement Officers and First Responders that are currently on the scene.