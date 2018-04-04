Трамп прокомментировал стрельбу в офисе YouTube

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Трамп выразил соболезнования пострадавшим в стрельбе

Трамп выразил соболезнования пострадавшим в стрельбе

Президент США прокомментировал перестрелку в главном офисе видеохостинга YouTube в городе Сан-Бруно в Северной Калифорнии .

"Только что меня проинформировали о стрельбе в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, Калифорния. Наши мысли и молитвы с теми, кого затронул этот инцидент. Благодарю наши феноменальные правоохранительные органы и скорую помощь", - написал Трамп в Twitter.

Напомним, в США возле штаб-квартиры YouTube произошла стрельба.

Полиция предупредила об опасности, рекомендовав населению держаться подальше от места событий.

Позже СМИ сообщили, что в результате стрельбы пострадали до пяти человек.

В полиции сообщили, что перестрелку устроила женщина, которая покончила с собой.

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