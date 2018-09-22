Трамп прокомментировал слухи о своей отставке

Президент США Дональд Трамп прокомментировал статью The New York Times, в которой сообщалось о том, что заместитель генпрокурора США Роб Розенштейн обсуждал способ отправить его в отставку.

Об этом передает Reuters.

Президент заявил, что из Минюст идет "затянувшееся зловоние", от которого необходимо избавиться.

"В нашем министерстве юстиции работают замечательные люди... Но есть и действительно плохие. Вы помните, что случилось с ФБР. Все они покинули ведомство", - заявил Трамп.

Ранее издание The New York Times сообщило, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, предложил тайно записывать разговоры президента США Дональда Трампа. Сам Розенштейн опроверг информацию из статьи.