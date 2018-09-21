21 сентября 2018, пятница

Замгенпрокурора США предложил тайно записывать разговоры Трампа, чтобы показать "хаос" в Белом доме - NYT

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Род Розенштейн

Род Розенштейн

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, предложил тайно записывать разговоры президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

По данным NYT, американский чиновник внес свои предложения весной 2017 года после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми и погрузил Белый дом в хаос. Таким образом Розенштейн планировал "разоблачить хаос, поглощающий администрацию" президента Трампа.

Кроме того, по данным источников газеты, Розенштейн обсуждал введение в действие 25-й поправки к Конституции США для досрочного прекращения полномочий Трампа.

В материале NYT указано, что источниками выступили люди, которые были проинформированы либо о самих событиях, либо знакомы с документами ФБР. Отмечается, что ни одно из этих предложений не было реализовано.

Сам Розенштейн отрицает эти заявления. По его словам, статья NYT "неточна и фактически неправильна".

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