Замгенпрокурора Розенштейн прокомментировал статью NYT о желании отстранить Трампа

Заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн опроверг статью издания The New York Times о том, что он предложил тайно записывать разговоры президента США Дональда Трампа.

Он также отметил, что не обсуждал планы по отстранению Трампа от должности президента, передает CNN.

"История The New York Times ошибочна и фактически неверна", - заявил Розенштейн.

Он отказался комментировать статью, в которой данные получены от анонимных источников, "продвигающих собственную повестку".

Ранее издание The New York Times сообщило, что заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн, который контролирует расследование дела о возможном вмешательстве РФ в американские выборы, предложил тайно записывать разговоры президента США Дональда Трампа.

По данным NYT, американский чиновник внес свои предложения весной 2017 года после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми и погрузил Белый дом в хаос. Таким образом Розенштейн планировал "разоблачить хаос, поглощающий администрацию" президента Трампа.