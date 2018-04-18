Майк Помпео провел тайную встречу с Ким Чен Ыном - Reuters

Гендиректор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и кандидат в руководители Госдепратамента США Майк Помпео провел тайную встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом передает Reuters.

Сообщается, что Помпео ездил в Пхеньян и вел переговоры о личной встрече Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года.

Ранее и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.

Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.

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