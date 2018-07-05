Трамп призвал ОПЕК снизить цены на бензин

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК должны немедленно сделать все, чтобы снизить цены на бензин.
"Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они делают слишком мало, чтобы исправить это. А если и делают, то цены только растут, в то время как США защищают их за небольшую плату. Это двухстороняя улица. Снизьте цены немедленно", - заявил Трамп.
The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 июля 2018 г.
Ранее командир Корпуса Стражей Исламской революции Исмаил Коусари заявил, что Иран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если США запретят экспорт иранской нефти.
Напомним, что США потребовали от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае.
После этого сообщения цены на нефть подскочили. Августовский контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.
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