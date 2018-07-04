Иранская гвардия пригрозила заблокировать поставки нефти в Персидском заливе

Командир Корпуса Стражей Исламской революции Исмаил Коусари, заявил, что Иран заблокирует поставки нефти через Ормузский пролив в Персидском заливе, если США запретят экспорт иранской нефти.

"Если они хотят остановить экспорт иранской нефти, то мы не позволим, чтобы какая-нибудь партия нефти проходила через Ормузский пролив", - цитирует Исмаила Коусари сайт YJC, передает Reuters.

Напомним, что США потребовали от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае.

После этого сообщения цены на нефть подскочили. Августовский контракт подорожал на 1,9%, до $69,34 за баррель.